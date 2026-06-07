基隆雙層觀巴預算刪除 謝國樑、童子瑋交火

基隆市雙層觀光巴士今年四月中試營運，乘載率不佳。（記者盧賢秀攝）

謝稱偷襲是政治操作 童駁刪減不適當預算是議員職責

基隆市政府採購雙層觀光巴士五千萬元追加預算，被民進黨和無黨籍議員聯手表決刪除，引發府會間風暴。市長謝國樑昨天說這如同「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。議長童子瑋則回擊，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指謝國樑用「珍珠港歷史事件」來形容非常不恰當。

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觀巴4月上路 乘載率不佳

市府採購一輛觀光巴士今年四月上路，乘載率不佳，又追加五千萬預算再採購兩輛觀光巴士，四日市議會審查預算時民進黨和無黨籍議員認為非常不恰當，當時僅三位國民黨籍議員在場，經表決以八比三刪除預算。

謝國樑昨天指民進黨團用「突擊」的方式刪除市政預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，捍衛市民的預算，會持續推動雙層巴士相關觀光業務。

童子瑋則回擊，審查預算是議員的職責，對於不合理、成效不彰或不適當的預算，適度的刪減，本來就是全體議員不分黨派該做的。

童子瑋說，市議會開會都有直播，審查預算都是公開透明，當天審查會主席是國民黨議員何淑萍，只要是擔任主席都會公平公正，「沒有任何政治操作」。

童子瑋表示，市民每天面對的是交通不便、公車班次不足與毒駕等問題，這些才是最急需投入資源的施政，如果他是市長，同樣五千萬元，將優先汰換老舊公車、補貼司機薪資及解決班次不足的問題，比較貼近市民的生活。

綠營︰為市民看緊荷包

民進黨基隆市黨部則發聲明稿指出，觀光巴士預算經議員充分討論，刪除預算是為市民看緊荷包，並非如謝國樑所說的「偷襲」。

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