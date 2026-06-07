高齡駕駛人換照 花蓮下鄉一站式服務

高齡換照新制上月底起跑，換照年齡由七十五歲下修至七十歲，只要身體檢查合格並完成道路交通安全講習，即可換發效期至七十五歲的駕照，七十五歲以上則還要加認知功能障礙測驗。因應新制上路，花蓮監理站六月陸續前往豐濱、光復等六鄉鎮辦理一站式換照服務，長者不用奔波跑監理站。

首場壽豐 266人參加講習、現場換照

花蓮監理站「七十歲高齡駕駛人一站式換照服務」六月五日在壽豐鄉文化中心舉辦首場，有二六六位長輩參加講習及現場換照。監理站指出，後續場次包括六月十八日上午在鳳林鎮公所、下午在萬榮鄉公所；廿四日上午在秀林鄉富世村玻士岸文健站；廿五日上午在豐濱鄉公所、下午在光復鄉公所。

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符合換照資格的高齡長者，會收到監理機關寄發的換照通知書，再依通知時間前往辦理，或上監理服務網網站預約高齡換照講習課程，需攜帶體檢表、身分證、駕照（駕照遺失則攜帶照片進行補發），講習完成後即可現場快速完成換照程序。

七十五歲以上長輩換照，需另外做認知功能測驗或提出無罹患中度以上失智症的證明文件，監理站也呼籲，長者若已無駕駛需求，也可自願繳回駕照。

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