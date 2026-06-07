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    首頁 > 生活

    毒駕零容忍 林國漳擘劃5局處聯防

    2026/06/07 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導

    中央修法嚴懲毒駕最快年底上路，針對毒駕零容忍態度，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，防制毒駕必須從源頭到末端全面防堵，未來將推動縣政府建立的「五局處聯防」機制。

    公路局台北區監理所宜蘭監理站近日也公布縣內毒駕累犯名單，有五人在十年內毒駕累犯二次以上，依法公布違規人姓名、照片及違法事實，透過公開揭露資訊，強化社會監督力量。

    林國漳指出，支持盡速修法重懲毒駕，包括加重刑責、沒入車輛、吊銷駕照，並將「依托咪酯」列為第一級毒品，以最嚴格制度建立嚇阻力，守住國人與縣民安全底線。

    他強調，未來縣內警察局會配發新興毒品唾液快篩試劑，強化高風險路段執法效率；交通處則結合科技執法，建立即時交通安全防護網；衛生局、社會處和教育處也會有配套措施。

    將針對職業駕駛提升抽檢頻率，避免毒駕成為公共運輸破口，縣府將與中央密切合作，透過修法與地方執行雙軌並進，打造完善防堵網絡。

    吳宗憲提四線並進對策

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則提出「四線並進」對策，包括毒品紀錄連動駕照管理、唾液快篩「原則啟動」、強化「更生防治」、校園源頭防毒與實質介入等措施。

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