花蓮政風主任涉性騷 受害女︰想拿10萬私了

花蓮縣政府某府外局單位政風室劉姓主任，上月十八日參加受訓帶女助理「小美」北上，主任以經費不夠，逼她同住一間雙人房，甚至還推倒她不當碰觸侵犯，小美在事後陷入身心嚴重創傷，但對方卻企圖給十萬元息事寧人「一句道歉都沒有」，昨小美主動請友人代發聲明，強調會告到底；劉姓主任則沒有回應。

小美聲明附上一張對話截圖，劉姓政風主任自稱「叔叔」，稱「下個月會到〇〇交付十萬元萬元給妳」，意圖想要藉由交錢的機會與小美見面。

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「我不想看到你」！小美氣得回罵「遇到這種事，只是希望有個道歉，並且到底為什麼我要這樣被對待，你都敷衍帶過，完全沒有正視自己的問題，你前期的回應我一點都沒有感受你的誠意」。

小美友人彭鈺茹說，事發後小美非常驚恐害怕，面對外界壓力她希望能說出自己的感受與想法，因此委託代為發表聲明：

該主任安排入住同一間雙人房，多次明確表達拒絕，並願自費另訂一房卻被無視，當晚返回飯店取回房間內個人行李，正要離開時遭強行阻攔、擁抱，甚至推倒企圖進行不當碰觸與侵犯，掙脫逃走後嚴重身心創傷，長時間陷恐懼、失眠、自責。

小美認為，職場內權力不對等的性騷擾，代表公務體系嚴重管理失當，但至今主任未曾誠實並公開表達歉意與悔意，對話刻意迴避問題及收回關鍵訊息等，還想拿十萬元私了，將司法追究到底。

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