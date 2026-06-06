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    首頁 > 生活

    傳承客語 竹縣認證報名、薪傳師全國雙冠

    2026/06/06 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣目前已有十二所學校辦理「客語結合十二年國教校訂課程計畫」。 （擷取自新竹縣府官網）

    新竹縣目前已有十二所學校辦理「客語結合十二年國教校訂課程計畫」。 （擷取自新竹縣府官網）

    115學年度起 推動客語認證納各校課程計畫

    新竹縣今年在全國客語認證報名人數及取得客語薪傳師資格，雙雙名列全國第一；同時，縣府自一一五學年度起，將「推動客語認證」納入各校每學年度課程計畫，於官網建置客語專區，更規劃建置客語數位學習平臺課程，期打造客語永續發展的友善環境。

    面臨斷層危機 訂定傳承措施

    縣長楊文科表示，客語面臨嚴峻的斷層危機，傳承工作實已刻不容緩。新竹縣作為全國客家人口比例最高的客家大縣，縣府期盼透過校園教育、社區推廣、家庭傳承及訂定多元獎勵措施，鼓勵學生及鄉親踴躍報考客語認證。

    民政處表示，客委會近日公布「一一五年度客語能力認證基礎級暨初級全國認證」報名統計結果，新竹縣二〇四七人報名，全國最多；今年新增卅四人取得客語薪傳師資格，同樣居全國之首。

    縣府編列預算推動客家政策，修正「獎勵參加客語能力認證實施計畫」及「提升各級學校客語能力獎勵計畫」，增加通過認證的各項獎勵，並核發學生到考獎勵金、提高通過獎勵金及補助學校參加認證考試相關費用。

    官網彙整學習資源及認證獎勵

    縣府也在官網建置客語專區，彙整免費客語學習資源及認證各項獎勵措施懶人包，協助縣民快速掌握最新資訊，並規劃建置客語數位學習平臺課程。縣府也攜手公所積極配合「客語為通行語」政策，北埔鄉公所於今年即評核特優獲頒獎勵金三百萬元。

    民政處指出，自一一五學年度起，將「推動客語認證」納入各校每學年度課程計畫，目前已有十二所學校辦理「客語結合十二年國教校訂課程計畫」，縣府將祭出獎勵措施，持續鼓勵各校申請，盼透過課程與生活化營造，強化學子獲取客語認證的成效。

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