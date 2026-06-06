桃園閩南文化節 融入新住民文化

閩南文化節總舖師辦桌活動，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題。（記者謝武雄攝）

「2026桃園閩南文化節」昨起至七月廿五日在八塊厝民俗藝術村等地舉行，市府文化局規劃藝閣踩街、總舖師辦桌、閩南文化國際論壇、閩南藝術表演、國際龍獅競賽等五大主題，其中，藝閣踩街融入新住民文化，包含馬來西亞娘惹、越南文化巡禮、泰國鬼面迎福，顯示桃市多元族群特色。

文化局長邱正生表示，藝閣踩街明天下午於八德區大湳鬧區登場，在地十間宮廟、卅五個團體共同參與藝閣製作到踩街遊行，展現閩南文化活力，比賽分成傳統造型組、創新造型組、踩街及定點表演獎等組別與獎項，總獎金高達六十三萬元。

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總舖師辦桌將於十三日晚間在桃園區新永和市場舉行，「團圓宴」席開百桌，邀集跨縣市總舖師共襄盛舉，使用大量在地食材，呈現傳統閩南辦桌好味道；閩南國際文化論壇十四日在市府綜合會議廳舉行，以「閩南文化．雙城論壇」為主軸，聚焦桃園與新加坡在閩南文化保存、傳承的交流與對話。

至於閩南藝術表演，廿七日在陽光劇場，由即將成真火舞團製作「日出・千塘」，作品取材山海經，融合閩南香火文化與桃園埤塘特色，描繪九天玄女召喚神農轉生、守護人間的神話篇章，以火舞、國樂與閩南文化交織，呈現跨越時空的文化盛典；廿八日在桃園藝文廣場，由明華園戲劇總團帶來經典劇作「劉全進瓜」；壓軸場七月廿五日在壽山巖觀音寺舉辦國際龍獅競賽，將逾夜空下結合震撼鼓陣與聲光效果，看高樁獅翻騰躍動，螢光巨龍盤旋飛舞，力與美交織的精彩演出。

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