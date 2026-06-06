龜山楓樹國小牆倒壓民宅 挨批人禍

現場蓋上帆布，避免災情擴大。（議員李宗豪提供）

強降雨釀災 十餘戶受損 黃世杰批整修工程3月發包卻卡在市府

桃園市四日傍晚強降雨，造成龜山區楓樹國小原就危殆的擋土牆，當晚七點倒塌四十公尺左右，損及十餘戶民宅，天然氣管線也遭壓斷漏氣，幸學童已放學，欣桃瓦斯公司緊急關閉供氣，未衍生更大災情；民進黨桃園市長參選人黃世杰昨沉痛指出，校方早在元月就示警擋土牆位移，三月完成整修工程發包作業，卻卡在市府行政程序，工程未能在汛期前啟動，「這不只是天災，更是市府效率低落造成的人禍。」

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天然氣管線也遭壓斷漏氣 緊急關閉

黃世杰強調，二〇二三年五月間，市區多處積淹水災情，市長張善政曾說「如果災情很嚴重，我就會出現」，但市民無法理解什麼程度才算嚴重？今年汛期剛開始，倒塌一面擋土牆，若每次都要等到事故發生才補救，市民該如何安心？

議員李宗豪、陳雅倫與楓福里長薛仁岳昨早與相關局處會勘，市府下午讓廠商進場清除牆體，讓欣桃瓦斯恢復供氣，再處理學校擋土牆及箱涵重建事宜，至於民房災損，學校將依規定協助復原。

水保計畫審查未核定 廠商無法施工

李宗豪表示，學校兩年前就監測擋土牆破損，爭取市府補助改善，今年一月傾斜加劇，整修工程三月發包，卻因水務局簡易水土保持計畫審查遲未核定，導致廠商無法進場施工，如今崩塌損鄰；陳姓住戶質疑，「那邊說可以，這邊說不行，你們要去整合啊」，市府若沒處理好，住戶可能會抗爭。

清理不完善 降雨漫進住家一片汪洋

陳雅倫昨晚接獲住戶陳情，因擋土牆清理不完善，導致周邊排水系統失能，降雨漫進住家如一片汪洋，入夜求助無門，她急洽市府調派人員與機具協助疏通。

水務局：依規要求修正 非行政怠惰

水務局長劉振宇說，廠商所提簡易水保計畫，經委外專業技師公會審查，發現在「雨水下水道上方加設擋土牆尚有結構安全需釐清」，依法規要求修正圖說與補充資料，並非行政怠惰或無故拖延；考量近期天候不穩定及校園安全的急迫性，全案將採「隨到隨審、專案輔導」，並派技師團隊介入指導修正計畫，以最快速度核定。

教育局副局長賴銀奎說，楓樹國小擋土牆整修工程經費一千三百萬元，校方三月廿七日完成發包，同步啟動開工申請及水保計畫及排水計畫報審作業，前晚災後，廠商迅即鋪設帆布等隔水防護措施。

龜山區楓樹國小擋土牆倒塌，壓到民房外牆，天然氣管線也被壓斷。（教育局提供）

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