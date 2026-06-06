頭屋棒壘球場改燈會停車場 議員抨擊

位在苗栗縣後龍溪高灘地旁的棒壘球場將暫停使用八個月改為停車場，供燈會使用，民進黨苗栗縣員徐筱菁及翁杰，昨總質詢質疑苗栗縣政府此舉已在網路炸鍋，甚至被戲稱「苗栗就是棒球沙漠！」，要求縣府不能因要舉辦台灣燈會而犧牲球員的權益。縣長鍾東錦答詢，會將影響降到最低，也藉此整理這座棒壘球場，成為更標準的球場，而此停車場工程會最慢開工、最早復工，讓球員權益盡量不要受到損害。

徐筱菁及翁杰質詢指出，如果頭屋高灘地棒壘球場不能使用，請問學生要到哪裡比賽？尤其，學生棒球聯盟國小、國中、高中女子軟式組的全國賽，近幾年也都在這個場地舉辦，難得有全國賽事在苗栗縣舉辦，怎麼會將球場改為臨時停車場，犧牲重要賽事及小球員們的權益。

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鍾東錦說，棒壘球場改為停車場，縣府一定要用，不然燈會車子會塞爆，其實該球場紅土的厚度已經不夠，就藉此機會把觀眾台及周遭環境進行整理成標準球場，縣府會把暫停開放時間延後，同時會與棒球協會討論調整比賽的時間，並在舉辦燈會的時候，先購買好紅土，燈會一結束紅土就進場施工，用很快的速度復原完成。

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