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    首頁 > 生活

    夜間開放20週年 台北動物園徵照片

    2026/06/06 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市立動物園夜間開放期間，各種動物主題的保母講古深受遊客喜愛。（台北市立動物園提供）

    台北市立動物園夜間開放期間，各種動物主題的保母講古深受遊客喜愛。（台北市立動物園提供）

    台北市立動物園從二〇〇六年開始，暑假期間的週六延長開放時間，今年滿廿週年，動物園邀請遊客翻開回憶相簿，投稿分享歷年動物園夜間延長開放的珍貴畫面。入選的照片將有機會展示於兒童動物區「時光走廊」，成為今年夏天夜晚的廿週年特展，投稿自即日起至六月十五日止。

    動物園表示，二〇〇六年首次於暑假週六舉辦「嘉年華—ICE動物園」系列活動，限定園區延長開放至晚間九點；二〇〇八年起以「動物夏夏叫」為主題，每年推出不同主題概念活動，包括動物行為與生態、野生動物保育、環保行動、能源議題等，活動內容更包括動物保母講古、野保市集、野保劇場、舞台競賽、夜間電影院、動物體操帶動跳。二〇二四年「夜FUN動物園」、二〇二五年「動物涼一夏」，讓夜間遊園的遊客感受與白天截然不同的體驗。

    動物園提醒，每年例行的不對外開放期，將自六月廿二日至七月一日止共十天，將進行園區大型修繕工作，透過快速施工期程減緩對動物的干擾，強化遊客休憩與參觀品質，等待暑假重新開園迎賓。

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