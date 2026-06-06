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    首頁 > 生活

    台北西門町蓋檢察園區 居民怒吼反對

    2026/06/06 05:30 記者孫唯容／台北報導
    西門町規劃興建「檢察園區」，居民昨晚集結在說明會場陳情，表達反對意見。（記者孫唯容攝）

    西門町規劃興建「檢察園區」，居民昨晚集結在說明會場陳情，表達反對意見。（記者孫唯容攝）

    鄰近西門町的國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部等建物拆除後的空地，被規劃為「檢察園區」，周邊居民認為將讓在地發展面臨窒息而反對，昨約百人集結在說明會場外，高喊「反對興建、拒絕黑箱規劃」、「反對擴大管制區域」，後續進場仍情緒高昂直批「行政霸凌、反對興建，退回討論」，氣氛一度緊張，多數里民最後憤而離場。立委吳沛憶、北市議員劉耀仁、洪婉臻、徐立信等人都到場聲援，呼籲北檢、台北市政府重視民意。

    在地建國里長許瀞尹指出，「檢察園區」基地位於西門町、台北城內歷史街區與中正萬華交界的核心門戶，屬於「商四」精華土地，是決定中正萬華區域發展的重要轉捩點，應朝商圈活化、文化展演、公共開放空間與都市更新方向推動，中央卻執意在中華路林蔭大道旁，興建高度管制、封閉性極高的司法大樓。

    許瀞尹直言，北檢現址周邊居民長期承受陳抗、維安及臨時交通管制，生活早已大受影響。若再將高風險機關強塞至西區精華核心地段，連帶引進密集的陳抗勤務，無異於扼殺萬華與中正區的未來發展，地方絕對無法接受。

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