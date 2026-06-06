公園催設遮陽 北市府允專案鬆綁法規

連日來天氣熱到爆，家長要帶孩子到公園玩遊具都得躊躇再三；國民黨議員柳采葳曾實測上午十點公園遊具的溫度將近攝氏六十度，要求公園處設遮陽設備卻被說有法規限制，她舉台中、高雄、新竹、桃園、新北都能直接用自治權限發布免辦建築執照處理原則突破限制，「為什麼別人可以，台北不行？」台北市長蔣萬安指示，由秘書長王玉芬督導，公園處與建管處對接成立專案小組，一個月內解決法規問題，後續選定示範公園設置。

遊具高溫近60度 恐燙童

柳采葳團隊於五月廿一日上午十點，實測花博舞蝶共融園區遊戲場遊具溫度近六十度，她表示，很多公園都有類似狀況，原本是讓大家玩得開心的公園，已經成為高溫地獄。她多次要求設遮陽設備，但公園處只會想到日照測試，沒想過從法規面來解決問題。且日照測試今年才發包，要讓小朋友玩得不熱，可能要十幾年過後。

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她舉台中、高雄、新竹、桃園直接做遮陽設施的做法，公園處則表示，要做大範圍的固定設施，會受到土管條例建蔽率的規範。柳采葳質疑，「為什麼別人可以，台北不行？」其他縣市不是沒有法規的問題，而是他們用自治權限發布了免辦建築執照處理原則來處理。

蔣萬安指示，由王玉芬督導，公園處與建管處成立專案小組，一個月內解決法規問題，後續選定相關的示範公園來設置遮陽設施。

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