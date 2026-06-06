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    首頁 > 生活

    溪湖青宅動土 規劃76戶價格親民

    2026/06/06 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    溪湖青年住宅，將建造地下1層、地上10層共76戶住宅。（彰化縣政府提供）

    溪湖青年住宅，將建造地下1層、地上10層共76戶住宅。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府耗費二年推動的第三座青年住宅，昨日在溪湖鎮動工，將建造地下一層、樓高十層戶住宅，外觀走日式簡約風格，預計在二〇二八年中竣工，彰化縣長王惠美主持動土典禮時表示，希望透過合理價格與優質居住環境，讓年輕人能留在彰化成家立業。

    「溪湖青年住宅」位於溪湖鎮湖東街，鄰近溪湖果菜市場及鎮內核心生活圈，基地面積約七二九坪，規劃一房型廿四戶、二房型五十二戶，據了解，已開放申購的員林青年住宅，總價約三六九萬元至八七七萬元，外界評估溪湖青宅的總價，可能低於員林青宅。

    王惠美表示，溪湖青年住宅是繼員林市、伸港鄉後推動的第三處青年住宅，也是縣府打造青年居住支持體系的重要一步，盼望能透過親民的價格，降低青年購屋門檻與負擔，提升留鄉、返鄉發展意願。

    溪湖鎮長何炳樺指出，近年中科二林園區持續發展，帶動周邊居住需求，溪湖青年住宅落成後，不僅有助青年成家，也將為地方注入更多人口與發展動能。

    縣府青年發展處表示，申購資格為年滿廿歲至四十五歲、設籍彰化縣累計滿三年以上。

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