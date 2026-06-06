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    首頁 > 生活

    日月潭文武廟 年梯步道修復開放

    2026/06/06 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭文武廟前被稱作「通天梯」的「年梯」步道整修開放。（日管處提供）

    日月潭文武廟前被稱作「通天梯」的「年梯」步道整修開放。（日管處提供）

    日月潭文武廟前「年梯」步道，一共三六六個石階，代表一年三六五天，以及二月廿九日閏日，昔日陡峭階梯還有「通天梯」之稱，步道從廟前台階往下方走去，時間就從十二月卅一日往前倒流，被戲稱「時光步道」，近期年梯整修開放，環境煥然一新，不僅行走更安全，還能體驗「時光倒流」樂趣。

    日月潭風景區管理處表示，先前文武廟「年梯」步道，配合環潭自行車道斷點打通工程而封閉，期間除了改善自行車道，也一併整修年梯步道，不僅清理整修石階，也汰換老舊損壞扶手，改成耐用塑木，經過一番整頓，最近重新開放與民眾見面。

    每個台階代表一個日子

    日管處說，年梯一共三六六階，每個台階代表一個日子，造訪的遊客都能找到自己的生日，並在石階上拍照紀念，從文武廟前往台階下方走去，年梯還會化身「時光步道」，從跨年一路回到元旦，愈走時光就會愈倒流。

    甚至在每一個階梯的日期上，都刻有當天出生的中、外名人的名字，讓遊客邊走邊找，還能了解到自己和哪位名人同一天生日，也有助行走三百多個階梯時，不會覺得那麼辛苦，最後抵達一月一日的階梯，走到盡頭就是觀景平台，便能親近湖畔，欣賞日月潭湖光山色，完成另類「時光之旅」。

    遊客可在三六六個石階找到自己的生日階梯拍照，從廟前往台階下方走去，還能體驗「時光倒流」樂趣。（日管處提供）

    遊客可在三六六個石階找到自己的生日階梯拍照，從廟前往台階下方走去，還能體驗「時光倒流」樂趣。（日管處提供）

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