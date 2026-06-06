大肚、龍井區 全民運動館開工

台中市府與中央投入3億2250萬元在大肚興建「大龍全民運動館」動工。（記者蔡淑媛攝）

市府與中央投入三億二二五〇萬元在大肚興建「大龍全民運動館」昨開工，提供大肚、龍井區及周邊地區居民享有全齡運動休閒空間，館內設有健身房、瑜珈及韻律教室、適齡適性體能訓練場、綜合多功能球場，以及身心障礙者友善運動設施，預計二〇二八完工。

台中市長盧秀燕昨主持開工典禮表示，市府建設局與運動局合作，投入三億二二五〇萬元興建大龍全民運動館，並成功向運動部爭取一億元補助經費，並應親子使用需求納入兒童運動空間，「讓大小朋友可以吹冷氣、做運動」，這是她任內成為台中市第十二座全民運動館。

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大龍全民運動館位於教育局轄管的大肚區台紙段三十五地號土地，緊鄰龍井區，總樓地板面積約四四九八．二七平方公尺，規劃地上三層建築並設置平面停車場。

陳大田指出，基地東側緊鄰大肚市立幼兒園，南側有大肚兒少福利館，因應未來使用人潮，運動館將規劃四十格汽車停車位，西側同步推動文中二地下停車場及公園工程，串聯休閒、運動、托嬰及托幼等多元機能，提供親子同樂的一條龍服務。

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