會考成績公布》 中一中、女中錄取分數 估92點以上

會考成績公布，台中一中估免試入學至少92點以上。（記者蘇孟娟攝）

國中會考成績五日揭曉，今年考生普遍反映考題靈活頗有難度，中投區今年考生增加一〇六五人，包括台中一中及台中女中指出，因前端學生表現相對穩定，預估今年最低錄取分數應在九十二點以上，至少須5A及4+、作文五級分；但兩校均強調，因中投區免試入學第一到第十志願都是同一志願序，志願序積分相同，鼓勵考生前幾志願可以大膽填「夢幻志願」，以免錯過理想學校目標。

可依去年各校最低錄取分數選填

此外，十二年國教輔導團種子教師、惠文高中校長陳建銘指出，今年全國拿到5A以上的考生雖比去年減少二五四人，但分散到各區後，實質減少人數有限，另4A以上全國考生人數僅增加二人，3A以上全國考生僅增加四十一人，跟去年比較高分群人數比例幾乎一致，中投區今年雖增加千餘名考生，在中投總招生數不變的狀況下，前面志願錄取標準可能沒什麼變化或些微上升，考生可依去年各校最低錄取分數評估志願選填。

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台中一中新學年度起停招語資班，教務主任朱玉梅指出，語資班改為普通班，整體學生數招生七九五人，僅比去年小增七人，（語資班廿八人改為普通班卅五人），會考包括國語、英語、數學試題走向素養導向，讓部分考生反映偏難，因中投區前端學生表現應不致於太差，估今年最低錄取分數應跟去年差不多，至少須九十點以上，須5A及4+、作文五級分；一中去年最低九十五點。

女中教務主任蔡岳暻也估，女中去年最低錄取分數九十二點，今年應跟去年差不多，須九十二點以上，至少須5A及4+、作文五級分

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