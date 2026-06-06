中捷連2天故障 何欣純籲系統性檢視

中捷通車滿五年，日運量逾五萬人次。 （記者蘇孟娟攝）

強調不能用「個案」輕描淡寫 周永鴻斥中捷只會退費 未根本解決

通車甫滿五年的台中捷運綠線，繼三日一早發生故障停駛近廿分鐘後，四日晚間又發生故障， 一連兩天在上下班尖峰時段故障，讓通勤族等到快抓狂，中捷估兩日約影響近一千四百名旅客；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，這已是中捷近半年來第五度故障異常，這次更是一連兩日，促中捷應「系統性」檢視，不能用「個案」輕描淡寫。

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被問及此事 盧秀燕只說謝謝 轉頭就走

台中市長盧秀燕昨被問及此事只說謝謝，轉頭就走；民進黨市議會黨團總召周永鴻痛斥，中捷四十八小時內連續兩起故障，中捷每次只會「可退費」制式回應，未對故障原因找到根本解決方案；他另指出，代表國民黨挑戰台中市長選舉的立法院副院長江啟臣也對此默不作聲，市民都看在眼裡；對此江啟臣服務處則表示，沒有回應。

中捷：已請國內專家協助檢視

中捷公司則指出，對於近期異常事件頻傳，已請國內專家協助檢視，也要求原廠區域服務總監儘速來台釐清原因及後續備品採購事宜，力求系統穩定及營運安全。

中捷一連兩天發生故障，兩次都發生在上下學上下班尖峰時段，讓通勤族不滿，「開盲盒嗎」、「搭個捷運現在也要看運氣」。

列車停滯站外 搭乘民眾驚慌

何欣純指出，中捷半年來接連發生系統異常與營運延誤，必須嚴肅面對，尤其短短兩天內中捷連續發生號誌系統異常，列車更是停滯站外，搭乘民眾驚慌、市民更感憂心，捷運高度仰賴系統穩定與安全管理，任何異常都應「系統性」檢視、完整說明，不能用「個案」輕描淡寫，「安全不能偶然、安全就是要降低系統性風險」，資訊越公開透明，誠實面對問題，市民的安全更有保障。

何欣純指出，盼中捷建立「故障履歷制度」，系統性檢視各環節，強化應變機制，更要即時資訊揭露，並提供替代接駁及轉乘靈活配套，降低對乘客的影響。

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