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    首頁 > 生活

    畢典失言 世新校長自請停職2個月

    2026/06/06 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    世新大學校長陳清河發表道歉聲明。（翻攝自世新大學臉書）

    世新大學校長陳清河發表道歉聲明。（翻攝自世新大學臉書）

    要欠缺管理的學生「趕快結束自己」

    世新大學校長陳清河在今年的畢業典禮致詞，要欠缺管理的學生「趕快結束自己」，說法掀熱議；陳清河昨聲明致歉，說自己原意是鼓勵畢業生精進為人處事，對致詞內容欠缺審慎致最高歉意，同時自請停職停薪兩個月。校方說明，校長一職由副校長林恒志代理，校務運作不受影響。

    聲明致歉 原意鼓勵精進為人處事

    近日大學畢業季，陳清河五月卅日在世新其中一場畢典致詞時說到，他重視管理自己的時間、情緒與身體，絕不會讓人家感覺他很累等，因「沒有人會同情你」，還稱要是時間、情緒與身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」。此番言論引來外界大量批評。

    絕非外界所稱不當生命觀

    陳清河昨發表聲明指出，當天開場致詞的內容欠缺審慎，未能清楚表達原意。其實意在鼓勵畢業生精進為人處事之態度，絕非外界所指為涉及不當生命觀的討論。但言論已造成大眾、校友、教職員生及學校困擾，他要致上最深的歉意，同時自請停職停薪兩個月，自本月八日起生效，以示負責，也會深刻檢討，更加謹慎發言。

    校方昨表示，尊重校長決定，並對此事件引發社會關注與校友關切，表達歉意。

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    世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容引發熱議。（翻攝自世新大學畢業典禮YT影片）

    世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容引發熱議。（翻攝自世新大學畢業典禮YT影片）

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