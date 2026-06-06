外送員食安訓練 每年至少1小時

食藥署昨日預告「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，明定新進外送人員應在開始外送服務前，至少要完成1小時的食安教育訓練。（資料照）

為強化外送食品衛生安全，衛福部食藥署預告訂定「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，明定新加入外送平台的外送員，服務前應完成至少一小時的食品衛生安全教育訓練，之後每年也須至少一小時訓練。若訓練時數不足又未改善，業者最高可罰十萬元。

食藥署食品組組長許朝凱表示，勞動部今年一月公布「外送員權益保障及外送平臺管理法」，其中規定外送平台業者應提供外送員職業安全衛生、交通安全及食品衛生安全等教育訓練，食藥署則依法預告食安訓練時數、內容及師資等辦法草案。

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草案內容規定，新加入外送平台的外送員，須於開始外送服務前，完成至少一小時食品衛生安全教育訓練；已執行外送服務者，每年也應接受至少一小時相關訓練。課程內容以食品衛生安全知識為主，教育訓練可由外送平台業者自行辦理，講師需具備相關專案背景，包含食品技師、公共衛生師等，也可由衛生主管機關或其認可機構辦理。

許朝凱指出，經台北市網路平台外送員職業工會估算，排除多平台接單情況，目前全台外送從業人員約十萬人，包含專職與兼職外送員。而若外送員的食安訓練時數不足，限期未改善者，業者處二萬元至十萬元罰鍰。若完全沒有食安教育訓練，將依食安法處六萬至二億元罰鍰。

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