2歲女童萱萱遭虐死 跨縣市兒少轉銜機制 衛福部將檢討

台中2歲女童萱萱遭凌虐致死，母親一度帶她離開林男魔爪，卻因無處可去在今年1月回頭找林男搬回北屯租屋處，讓萱萱因而被毒打致死。（記者陳建志攝）

台中二歲女童萱萱遭虐致死案引發社會譁然，外界質疑跨縣市兒少保護及個案轉銜機制出現漏洞。衛福部長石崇良昨天表示，重大兒虐事件的跨縣市問題，中央將召開檢討會議全面檢視；衛福部保護服務司則透露，現正彙整地方的資料，目標七月召開中央層級會議。

台中地檢署日前偵結起訴指出，二歲萱萱生前長期遭母親同居男友林佳詳施虐，不僅曾被丟進洗衣機、關進衣櫃及廁所，還遭毆打、重摔、綑綁及燙傷等凌虐，今年二月十四日不幸因顱腦損傷併發敗血症死亡。

請繼續往下閱讀...

原南市列管 遷居彰化、台中

萱萱原為台南市列管的兒少保護個案，後隨家人搬遷陸續居住於彰化、台中等地，居住地頻繁變動，台中將她列為「脆弱家庭」，疑似跨縣市個案轉銜及通報機制未能有效銜接，導致悲劇發生。

石崇良表示，重大兒少保護事件處理分兩階段，第一階段由地方政府召開重大事件檢討會議，釐清案件處理過程及相關責任；若涉及跨縣市通報、轉介或服務銜接問題，第二階段則由中央召開跨縣市檢討會議，檢視制度面缺失及改善方向。

石崇良：不宜過早指責特定單位

外界將萱萱案形容為「剴剴案二．〇」，石崇良表示，相關單位已針對案件主責及處理流程進行釐清，應待完整調查及檢討結果出爐後，再檢視制度面是否需要修正，事實尚未完全釐清前，不宜過早指責特定單位。

保護司長郭彩榕表示，依現行規定，地方完成檢討後，中央將先審閱資料並送交外部專家檢視，再召開中央層級檢討會議，針對系統性及政策性問題提出改善建議。台南市日前召開檢討會議時已邀請台中市參與，目前中央已收到部分資料，若內容不夠完整，不排除要求補件。

郭彩榕指出，目前各縣市可透過資訊系統查詢個案是否曾在其他縣市列案，但須由承辦人員主動查詢；衛福部也訂有集中派案機制及跨轄分工原則。七月檢討會議除了將檢視制度設計是否需要補強，也預計釐清萱萱案的問題，究竟出在規範不足或執行未落實。

衛福部長石崇良指出，兒少保護案件檢討涉及衛福部社會及家庭署、保護服務司及社會安全網等單位，將召開中央層級檢討會議。（記者羅碧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法