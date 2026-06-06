國中會考 1.6萬考生拿5A

國中會考成績昨日公布，全國18萬多名考生可上網查詢。（資料照）

今年國中教育會考有十八萬多名考生參加，昨日公布成績。主辦的台師大心測中心發現，會考開辦十三年來，國中生學力的整體表現穩定進步，五科精熟（Ａ級）的比例皆增加，其中以數學增加八．〇九個百分點最高；今年共一萬六二九三人取得五Ａ成績，占全體九．〇四％，待加強的五Ｃ考生則有一萬〇四九〇人，占五．八二％。

台師大心測中心：會考開辦13年 國中生學力表現穩定進步

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除了數學表現佳，心測中心副主任曾芬蘭表示，今年國文Ａ級比例也較十三年前增加七．八六個百分點，英語增六．四一個百分點，社會增四．五六個百分點；自然增三．〇四個百分點。

待加強C級人數下降

另一方面，各科待加強（Ｃ級）的人數比例也較十三年前下降，數學減少八．一三個百分點，社會減六．三七個百分點，國文減五．四四個百分點，英語減四．四二個百分點，自然減四．一九個百分點，呈現長期教學成果。

曾芬蘭也統計，今年共有一萬六二九三人取得五Ａ成績，占全體九．〇四％；其中五Ａ加上寫作測驗最高六級分有七一二人，占〇．四％。至於五Ｃ考生則有一萬〇四九〇人，占五．八二％。

曾芬蘭表示，今年各科精熟比例介於十七．四一％至廿四．五六％之間，基礎級比例介於四十七．三二％至六十五．三九％之間，待加強比例則介於十一．九％至廿九．三一％之間。

作文「新面貌」1262人獲6級分

今年寫作則以「賦予事物新面貌」為題，一二六二人獲六級分，占〇．七一％。其中一篇作品以祖父珍藏多年的棋盤為主角，考生寫下「直到有一天，我的餘光瞥見祖父微笑著收起棋盤的模樣」，最後領悟「親情為棋盤賦予全新的面貌」，將棋盤提升為家族情感與記憶的載體。

另一篇作品則描寫父親利用免洗竹筷製作模型與連發槍，將原本一次性使用後即丟棄的竹筷，轉化為充滿巧思的作品，展現創意與資源再利用精神。還有考生以幼年時期穿過的矯正鞋為題，描述自己因腦性麻痺接受復健訓練的歷程，將原本代表痛苦回憶的矯正鞋，重新視為見證努力與成長的榮耀勳章，透過觀點轉換賦予舊物嶄新生命。

不過，今年有二一八七人寫作「抱蛋」，零級分占比一．二三％，較去年七五三人增加近二．九倍，心測中心表示，零級分多因空白卷、抄題、嚴重離題或字數不足所致。

13年來國中教育會考學力變化比較表

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