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    首頁 > 生活

    書法家張尚為捐陳澄波畫作 雲科大典藏

    2026/06/06 05:30 記者李文德／雲林報導
    張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）

    張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）

    國立雲林科技大學藝術中心有逾九百件文物，昨藝術收藏家、書法家張尚為捐出五幅台灣名家畫作，其中一幅為二二八受難者、已故藝術家陳澄波之作。張尚志表示，希望能夠讓個人珍藏升為「公共文化資產」，未來還有將三至四波捐贈，盼為台灣藝術文化保存傳承寫下重要一頁。

    張尚為自幼受家庭影響成為藝術品收藏家，並以推廣詩書畫出版為志業，這次在藝術家程英斌的見證下，將陳澄波、劉新祿、廖繼春、張義雄等四人共五幅作品贈給雲科大校長張傳育，見證台灣近代藝術名作進入校園。

    張尚為表示，面對AI時代，許多年輕人都會在網路上找尋答案，卻對於台灣近代藝術家相對陌生，希望這次捐贈可以擴大影響力，因與校長熟識，知道雲科大有文化資產維護系，因此將珍藏贈與學校，預計將再贈送超過廿幅包含楊三郎、林玉山、藍蔭鼎等台灣近代藝術家畫作。

    程英斌指出，此次捐贈有件重量級收藏品是陳澄波之作，根據作品來看，不像「順天堂藥廠」所收藏的《戰後》，有著斷垣殘壁畫面，但兩者有類似的結構，推測可能為「淞滬會戰」前所繪製的《戰後》。

    張傳育表示，預計年底舉辦校園館藏展，讓學生看見學校藝術典藏量能。

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