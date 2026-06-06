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    首頁 > 生活

    公辦營養早餐 台南允意願調查

    2026/06/06 05:30 記者王姝琇／台南報導
    民進黨南市議員郭鴻儀建議推動「公辦營養早餐」制度。（台南市府提供）

    民進黨南市議員郭鴻儀建議推動「公辦營養早餐」制度。（台南市府提供）

    民進黨台南市議員郭鴻儀昨天在議會質詢，提出國小「晨光營養早餐計畫」，盼透過「公辦營養早餐」制度，改善學童體質、照顧弱勢族群。市長黃偉哲允諾，將在八月前向校方及家長進行意願調查。

    郭鴻儀指出，學童早餐品質被忽略恐導致注意力不集中、生長遲緩或過胖等健康風險，尤其台灣有超過一成學童每週吃早餐天數不到兩天，更有近兩成學童長期攝取高熱量、低營養的加工食品，導致台灣學生肥胖率已達三成，高於全球平均。

    郭鴻儀說，曾建議市府推動「晨光營養早餐計畫」，主張「公辦」而非「全體公費」，市府應善用學校營養師專業，調配均衡營養的早餐菜單，由校方統一辦理；透過制度化管理確保食品安全與營養，建議初期可從偏鄉地區及弱勢家庭試辦，初估每份早餐約卅五元，弱勢學童每人每年經費約七千元，台南約有一．二萬名弱勢學童，估算在市府財政可負擔範圍內。

    台南總計有二〇九所小學、總學生數近九萬人。教育局局長鄭新輝說，目前學校已針對家庭突遭變故或弱勢學生提供早餐補助，對於全面推動「公辦早餐」需考量學校作息、家長意願、學校人力與場地配套等，將先進行調查，方式尚在討論中。

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