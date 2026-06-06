台南精品咖啡競標 冠軍豆1公斤2.5萬

特等獎的咖啡豆，採公開競標。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡競標媒合推廣會昨天在東山區農會登場，促進產地與市場直接接軌，吸引各地買家前來搶購，獲咖啡評鑑特等獎第一名的高峰咖啡園冠軍咖啡豆，以每公斤二萬五千元高價成交，賣出九公斤冠軍豆。

12位專家經過4天嚴謹評選

台南市農業局、東山農會前天舉辦第十四年台南市國產精品咖啡評鑑，由十二位專家組成評審團經四天的嚴謹評選，評選出金質獎十二支（八十三分以上）咖啡生豆、頭等獎十五支（八十四分以上）及特等獎六支（八十五分以上），特等獎的冠、亞軍由七十八歲咖啡農陳得、女兒陳斐琪獲得，冠軍豆獲得八七．一一分，創下台南國產咖啡評鑑新紀錄。

請繼續往下閱讀...

開放買家現場杯測 進行搶購

東山農會昨天舉辦台南市國產精品咖啡競標媒合推廣會，開放買家現場杯測品嘗風味，頭等獎和金質獎的咖啡豆隨後由買家依咖啡豆的編號「搶購」，買家上前爭搶訂購卡十分激烈，買家買剩的全由東山農會收購。

特等獎六支咖啡豆由東山區高峰咖啡園（二支）、歐爸的咖啡園（三支）、大鋤花間咖啡生態農場獲得，開放買家競標，最受矚目的高峰咖啡園冠軍咖啡豆以每公斤二萬五千元高價賣出，買家是東山在地的「東和蜂業」何育昌，讓陳得開心不已。

東山農會總幹事余淑琴表示，透過競標及媒合機制，讓東山咖啡農與市場建立直接連結，將評鑑成果轉化為實際商機，讓優質咖啡獲得市場認可與合理價格。

台南市農業局副局長吳威達指出，未來市府將持續透過咖啡評鑑、競標媒合、技術輔導及品牌行銷，提升台南咖啡品質與市場競爭力。

南市國產精品咖啡評鑑冠軍咖啡豆，由東山高峰咖啡園獲得。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法