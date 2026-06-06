新營糖廠 轉型機器人前哨站

南市府選定新營糖廠作為智慧機器人的展示、實證與教育的前哨站。（記者王姝琇攝）

柳科三期負責招商與量產落地 糖廠負責展示、應用、人才與媒合

台南市政府選定台糖新營糖廠作為柳科三期智慧機器人園區的前哨站，由柳科三期負責招商與量產落地；新營糖廠負責展示、應用、人才與媒合，透過糖廠都市計畫變更與場域整備，讓機器人產業從園區走到城市前台，以帶動溪北發展。

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機器人產業將從園區走到城市前台

市長黃偉哲表示，透過新營糖廠都市計畫變更，將糖廠土地轉規劃為產業文化專用區、糖業文化專用區與保存區，讓高科技產業與文化古蹟、親子休憩並存，並善用糖業紋理，在保存文化資產的同時，導入智慧機器人展示與服務，為地方提供新產業。

可替研發團隊 提供實戰演練場域

台南市經發局局長張婷媛指出，台南機器人產業已有研發、應用基地，現正推動柳科三期產業園區報編，為機器人產業增加生產聚落。新營糖廠加入機器人產業金三角，對未來發展至關重要，不僅可替研發團隊提供實戰演練場域，智慧機器人在新營糖廠的演示與民眾服務；「出了廠區就是市區，周遭交通、教育、醫療資源充足，也將有利人才長期進駐新營。」

展示糖業到AI機器人的產業演進

張婷媛說，計畫將保留新營糖廠生產、運輸、生活與管理紋理，進而把智慧機器人應用放進真實場景，場域包括總社辦公室定位「產業發展館」，展示糖業到AI機器人的產業演進；塑膠工廠辦公室作為「機器人應用體驗館」，協作機器人、AI視覺、智慧服務；倉庫群與廠房則是「產業展示區」，進行企業展示、Demo Day，以及招商；糖鐵與戶外空間作為「實證場域」，進行導覽、巡檢、AMR、服務機器人；宿舍與餐廳區為「人才培育基地」，做教育推廣、產學合作以及人才培訓。

將爭取中央預算 與台糖協調活化用地

黃偉哲說，將持續爭取中央預算、與台糖協調活化閒置用地，短期辦理先期規劃，中期設置示範館與實證啟動，長期完成常設場域與招商，讓新營糖廠成為實體AI展示、實證場域及商務前台基地，補足AI機器人「從研發、製造到應用落地」最後一哩路。

新營糖廠廠區有廿九．九公頃，台南市都發局目前正公告展覽變更新營糖廠都市計畫主計畫暨優先開發區的都計細部計畫，市府規劃將次開發區設為智慧機器人展示與實證基地。

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