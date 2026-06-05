《小貓熊明抵台》蔣萬安︰雙城論壇成果 沈伯洋︰支持各國交流

與上海小貓熊物種交換，北市將改送白手長臂猿。 （擷取自台北市立動物園網站）

台北上海雙城論壇簽訂物種交流合作備忘錄，台北市長蔣萬安昨表示，小貓熊預計週六抵達台灣；針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批雙城論壇沒有效益，他也指出這就是具體成果。台北市副市長林奕華說，原本我方將送黑腳企鵝，但因上海動物園考量園內黑腳企鵝基因多樣性足夠，我方改送白手長臂猿過去。

沈伯洋表示，我支持所有有助於動物保育的國際合作。台北動物園今年才剛跟日本完成小貓熊保育合作，這說明保育交流不只可以跟上海做，也可以跟日本、韓國、世界各地的城市一起做。

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上海是台北的交流城市之一，我從來不反對交流。但產業合作、青年就業、城市治理經驗，這些才是市民真正關心的事。也是我一直說的無限城論壇，讓台北和世界更多城市交流。

蔣萬安二〇二三年首次到中國上海市出席雙城論壇，提及希望引進上海動物園小貓熊，歷經三年，終於在第一任任期屆滿前傳出好消息，一公一母兩隻小貓熊將於本週六抵達台灣。

蔣萬安昨到議會備詢前受訪表示，這對動物園是非常有意義的，不僅是物種繁衍、基因多樣性的目的，藉由動物交流也能讓孩子進一步了解生命教育意義。

北市改送白手長臂猿

林奕華受訪透露，今將於上海舉行交接儀式，晚間小貓熊就會搭機啟程，預計週六抵達台灣，抵台後，將進行為期一個月的檢疫期。

她也說，與中國上次動物交流，要追溯到二〇一四年從福州引入小貓熊，中間間隔許久，此次需經許多行政程序較為繁複，但沒有「被卡關」。

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