北市二胎公托免費 議員︰「沒量能政策」滿可笑

北市府推出「第二胎托育免費」補助政策，圖為大安托嬰中心。（資料照）

北市府今年推出「第二胎托育免費」補助政策，市議會民政委員會昨審議議員許淑華提案，建議將第二胎也納入優先入托對象。許淑華表示，政策「滿可笑的」，應在公托量能增加完才處理補助，現在根本看得到用不到。議員洪婉臻批，蔣市府政策多用砸錢、撒幣方式解決，沒有看到確切需求，呼籲應該制定公托規劃時程表。議員秦慧珠也同意，認為公托應儘速擴增量能。社會局坦承，現行量能無法讓第二胎優先，正推動「校校有公托」擴充量能，讓家長選擇更彈性。

議員提案建議將第二胎納入優先入托對象

許淑華說，現在市府給第二胎公托托育補助全部免費，可是會因量能不夠進不去，立意良善但沒有配套，看得到用不到，所以提案建請市府檢討並調整公托收托機制，將第二胎納為優先入托對象。

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洪婉臻表示，蔣市府政策多用砸錢、撒幣方式解決，沒有確切看到家長需求，公托是家長必須接送的年齡，而小孩不在同一間托育中心，會造成家長、祖父母等照顧者的不便，呼籲市府制定公托規劃時程表；秦慧珠提到，公托應儘速增加量能，要有完整規劃。

社會局︰量能會不足 先以二胎免費執行

社會局長姚淑文說，現行制度優先收托弱勢、三胎、員工及行政區子女，如要實行議員提案，量能會不足因應，故先以第二胎免費執行，增加量能才能優先納入。

秘書長︰將增600餘名額 明年9月可能實行

秘書長王玉芬補充，今年將推動校校有公托，預計增加十六家公托、六百餘名額，明年九月比較有可能實行議員提案，時間點可以評估研議，也強調一定是朝這個方向努力。

社會局會後說，台北市目前公托加上準公托供給達九千七百廿人，佔托育供給量八成，今年七月起加碼「友善托育補助」，不論選擇公托或準公共托育，第二胎以上都零負擔，福利看得到，也吃得到；同時推動「校校有公托」，持續擴充量能，讓家長選擇更加彈性。

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