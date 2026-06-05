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    首頁 > 生活

    《雙子星開發》史上最大聯開案 歷經5任市長爭議多

    2026/06/05 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北車站西側、配合機場捷運台北站共構開發的雙子星開發案，始自前市長陳水扁構想打造結合商辦、旅館、商場與交通轉用的國家及門戶地標，前市長馬英九規劃成案，郝龍斌於二〇〇六年啟動招商、柯文哲任內簽約開工，市長蔣萬安上任後，二〇二四年六月都審會通過降低樓層。

    陳水扁至蔣萬安 議員還因貪污入監

    由於投資金額龐大，郝龍斌任內招商並不順利，歷經八年、五度流標，終於在二〇一二年十月由「太極雙星團隊」得標，規劃C1五十六層、D1七十六層，總投資約七百億至八百億元，被稱為台灣史上最大聯開案。

    二〇一三年傳出得標團隊涉嫌行賄當時的國民黨籍市議員賴素如，藉以取得開發案相關資訊，賴素如被依貪污治罪條例偵辦，判刑七年六個月，二〇二二年七月定讞，同年八月入監服刑；得標團隊也因爆出中資問題被撤銷資格，開發案停擺並涉入法律爭議。

    柯文哲上任後於二〇一八年重新招商，二〇一九年由藍天電腦與宏匯集團合資成立「台北雙星公司」取得投資資格，預估投資金額六〇六億元；二〇二二年十一月十一日動工，規劃C1五十五層、D1七十四層，預計二〇二七年完工，是柯文哲卸任前重要建設。

    蔣萬安上任後進入實質動工與設計變更階段，二〇二四年六月都審會通過降低樓層，C1變五十三層、D1變七十層，引發私地主抗議。

    2027年完工 將成為全國第二高樓

    捷運局說明目前工程進度，C1鋼構吊裝至四十六層、D1吊裝至卅五層，完工後將成為全國第二高樓，可提供約一．六萬個就業機會。

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