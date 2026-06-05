雙子星降樓層 北市議員批踐踏私地主權益

雙子星開發案在2024年6月都審會同意降低高度，C1從289公尺降為280公尺，D1從369公尺降為360公尺。（記者董冠怡攝）

減少50億成本 降低「國門」價值 捷運局︰變更設計不需所有地主同意

台北車站旁興建中的台北雙星大樓已成醒目地標，但私地主抗議開發商未經私地主同意就降低樓層，雖減少五十億元成本，也降低了「國門」價值，昨到「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」表達不滿，市議員簡舒培到場關心並表達意見說，續審開發案是踐踏私地主權益，要求暫停審議；會議主席、都發局副局長劉美秀說明溝通後，採「預審」不做決議方式進行，委員意見將納入後續取得共識的方案中再送審。捷運局表示，開發案變更全程公開透明，絕無減損地主權益。

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C1從55層變53層 D1從74層變70層

雙子星開發案於二〇二四年六月經都審會通過降低樓層，依當時會議內容，C1從二八九公尺降為二八〇公尺，五十五層變五十三層；D1從三六九公尺降為三六〇公尺，七十四層變七十層。捷運局說明，開發商考量建築結構、施工可行性及建築使用效能而調整樓層，減少樓層後的樓地板面積則填補部分挑空空間，捷運局表示，變更前後總樓地板面積維持不變，開發量體未減少。

都審會昨天審議長廊南延段新建工程，私地主組成的「台北車站特定專用區C1/D1私有土地地主權益促進會」約十餘人到場陳情；會長王小玉表示，私地主多次表達反對樓層降低意見未被記錄，強調樓層降低將損國門價值，影響未來的租金效益與舒適感，質疑開發商為節省五十億元成本，卻讓國門變成爛尾樓，要求恢復原設計高度。

議員︰未獲18％地主同意 行政傲慢

簡舒培表示，捷運局未取得佔十八％的私地主同意就同意開發商變更設計，嚴重侵犯地主權益；還說與開發商簽約的是捷運局，不用私地主同意，「若是民間一般開發案、都更案，真的可以不經私地主同意嗎？」痛批捷運局行政傲慢，要求都審會在捷運局與地主達成共識前停審，勿踐踏私地主權益。

都發局︰審議採「預審」 不做決議

劉美秀表示，都審會是就投資人（台北雙星）送審的開發案就建築量體、周邊人行道等專業空間問題作審查，投資人未說明地主有反對意見，不知道存在溝通問題；認為議程已排定，建議折衷採「預審」不做決議的方案獲與會人士同意，將等投資人與地主取得共識後，再送任何變更設計時納入委員們的意見。

捷運局︰全程公開透明 未損地主權益

捷運局聯合開發處處長袁如瑩說明，與開發商簽有投資契約書，另與地主簽有開發契約，契約未約定變更設計須經每一位私地主同意，但仍要求開發商於二〇二三年六月、十一月召開地主說明會，針對地主提問一一回答。捷運局在分回捷運獎勵後，開發商拿回開發成本所對應的權值，其餘皆由地主分回，所以開發成本越低，地主分回權值越高。

雙子星開發案私地主出席台北市都審會表達意見，議員簡舒培（左）聽取私地主心聲。（記者何玉華攝）

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