爆學生流連麻將館 議員批竹市府行政怠惰

休閒娛樂事業場所相關自治條例 卡關近1年 產發處︰原擬草案撤回修正

不合法麻將館隱身學校周邊成治安隱憂！新竹市議員楊玲宜昨天議會質詢提到，去年民進黨團就提案建議針對麻將館及德州撲克等休閒娛樂事業場所，應有規範限制且不得鄰近學校及未成年進入，更應訂有罰則，但市府至今未訂定罰則，相關自治條例卡關快一年，她接獲檢舉在民富國小附近有不合法的麻將館設立，甚至有高中生穿制服進館內打麻將，但市府行政怠惰，放任業者營業，家長及周邊住家早已氣到跳腳。

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傳國小附近 有非法場所設立

市府產發處表示，去年八月曾擬訂「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，條例內容包含制定目的、明訂適用範圍、主管機關、營業距離限制及違規罰則等，去年九月經市議會臨時會二讀保留，後續經多次議期審議，針對部分條文內容尚需周延規劃，市府四月申請撤回修正，將審視自治條例內容後提送市議會審議，以利後續管理及執行。

家長跳腳 市府挨批放任營業

楊玲宜痛批市府放任麻將館及德州撲克等場館業者設立，且稽查情況根本就是睜一隻眼閉一隻眼，據了解，這些場館都涉及違法賭博行為，雖未在場館內現金交易，卻透過各種行動支付方式賭博，導致警方及市府稽查時有漏洞，讓業者即使被貼不合法營業場所，也因沒有任何罰則根本不怕。

議員要求禁近校園 並訂罰則

楊玲宜說，議會民進黨團去年就提案，請市府針對休閒娛樂事業管理自治條例應訂定相關罰則，但市府至今訂不出罰則，到底是受到業者關說壓力不敢訂罰則？還是行政怠惰，根本不想訂罰則？家長反映竹市麻將館林立，已影響孩子身心發展，市府毫無作為，讓家長很氣憤。

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