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    首頁 > 生活

    武陵高中排球隊創佳績 乙級聯賽摘銀

    2026/06/05 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）

    武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）

    桃園市立武陵高中排球代表隊，參加「一一四學年度全國高中排球乙級聯賽」，闖進決賽挑戰六連霸的台中二中隊，雖未能成功，但抱回亞軍，創下排球隊成立卅多年來的最佳成績。

    武陵高中校內體育風氣盛行，排球、籃球、羽球、桌球、棒球及足球等項目都有校隊，學生利用早自習、午休及放學時間把握空檔訓練，排球隊過去沒專職的排球教練，靠著學長姊的熱情及流傳的課表訓練。

    校方請中原大學排球隊總教練陳克舟協助，介紹教練團培訓武陵排球隊，在沒有體育資優生及體育班的背景下，該隊從預賽一勝兩敗晉級後，一路拿下新竹、宜蘭、屏東高中等隊伍，挑戰台中二中隊雖未果，卻是成軍卅多年來，刷新七十九學年度全國第七名，首度奪得亞軍，締造隊史新猷。

    武陵排球隊長陳君禮表示，為讓高三學長有更多時間讀書，按照慣例，隊長一職都由高二生擔任，隊員都以學業為重，但並不影響球技的持續進步，大家利用每週固定時間全力練球技與默契，其他時間專注課業，規律的節奏反而讓練球成為課業壓力中最好的放鬆出口；比賽期間，去年畢業的隊長邱唯恆號召近廿名校友赴現場觀戰。

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