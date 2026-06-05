苗栗頭屋棒壘球場 移作停車場8個月

頭屋高灘地棒壘球場。（記者彭健禮攝）

二〇二七年台灣燈會在苗栗，苗栗縣政府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自今年十一月一日起到明年六月三十日止，暫停租借八個月，讓棒壘球運動民眾傻眼「該去哪裡打球？」縣府教育處表示，照南國中分校棒壘場已整修完竣，開放棒壘球運動民眾租借使用。

苗栗縣立體育場於近日在頭屋高灘地棒壘球場張貼此公告，讓喜愛棒壘球運動民眾傻眼，表示縣內棒壘球場地本來就少，原在苗栗市大倫國中分校預定地的棒壘球訓練場，為配合校舍新建工程也已拆除，如今頭屋高灘地棒壘球場，又配合明年台灣燈會而暫停租借，且時間長達八個月，不禁問「該去哪裡打球？」

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可租借照南國中分校棒壘場

教育處表示，配合縣府交通工務處因應明年台灣燈會停車需求規劃，將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用。因棒壘球場為沙土地，為利停車也會改為石料等鋪面，待燈會結束後，也需要時間復舊，所以暫停租借期間較長。照南國中分校棒壘場已於今年三月整修完竣，可開放棒壘球運動民眾租借使用。

二〇二七年台灣燈會由苗栗縣主辦，縣府評估交通動線、接駁等因素，決定將燈區集中在後龍鎮高鐵苗栗站周邊，活動時間暫定二〇二七年二月二十日至三月七日。

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