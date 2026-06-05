缺很大 偏遠地區師培班增額636人

為補師資缺口，教育部對「偏遠地區教師培育」增班增額。圖為位處屏東偏鄉、被稱為「最遠學校」的滿州鄉長樂國小，以深厚的教育力獲肯定。（資料照，長樂國小提供）

少子化與教師流動加劇下，偏鄉學校及部分中等學校專長科目師資持續面臨缺額壓力。教育部在新學年將擴大辦理「偏遠地區學校學士後教育學分班」及「中等學校師資類科學士後教育學分班」，偏鄉班由十四班增為十八班，預計招收六三六人；中等學校學士後教育學分班則由六所大學開班，培育數學、自然等稀缺師資，預計招收二七〇人，希望透過多元管道補足師資缺口。

盼透過多元管道補足師資缺口

教育部師藝司科長周佩君說明，自一一〇學年起推動偏遠地區學校學士後教育學分班，協助長期在偏鄉服務、但尚未取得教師證書的代理教師，完成師資職前培育課程。

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一一五學年國小偏鄉學士後教育學分班由台灣師範大學、台北教育大學、靜宜大學、嘉義大學、屏東大學及國立台東大學等校開設，共招收四九五人；中等學校偏鄉班則涵蓋數學、自然科學、資訊科技、生活科技、國語文、英語文、家政、表演藝術、健康與體育及綜合活動等專長，由台師大、台體大、中央大學、高雄師大、中國文化大學及銘傳大學等校辦理，共招收一四一人。

周佩君指出，為降低離島教師進修負擔，部分大學將優先招收澎湖、金門及連江等離島地區代理教師，並協助提供住宿資源。此外，台北教育大學今年首度結合民間教育基金會，引進教學教練陪伴及入班觀課機制，協助偏鄉代理教師精進教學能力。

教育部也針對師資較缺乏的領域辦理學士後教育學分班，包括數學、生物、化學、資訊科技、健康與體育、表演藝術及技術型高中機械群、動力機械群、農業群與食品群等專長。開班學校包括台北市立大學、台灣體育大學、銘傳大學、中央大學及高雄師範大學等，共六班、二七〇個名額，每班招收四十五人。

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