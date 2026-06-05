高鐵525大誤點 退票逾3500萬

台灣高鐵五月廿五日發生道岔訊號異常，造成極大延遲，影響十餘萬乘客。（資料照）

上月廿五日，台灣高鐵上午出現訊號異常事件，造成極大延遲，影響十餘萬乘客。根據台灣高鐵公司統計，受影響的旅客數高達十一萬四九〇八人，達遲延退費標準的票數與金額，分別達六萬六一六一張、三五二五萬九四四一元。

上月廿五日凌晨，高鐵執行自動列車控制設備、聯鎖系統中期檢修的轉轍器控制機箱（SMC）電源模組更換後，發生號誌訊號異常，凌晨四時廿七分，軌道中間一橫渡線西線道岔仍無定位訊號，系統啟動失效自趨安全保護機制下，發生路徑鎖定。

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高鐵公司在收班後凌晨起，維修人員依工作計畫查修，很快把故障排除，全線號誌系統恢復正常。高鐵公司統計，五月廿五日原估旅運量約廿萬人次，當日因應事件，改採雙向每小時各開行三班全車自由座班次，實際運量達十八．四萬人次。當日達遲延退費「延誤大於五分鐘標準」的車票，都可退費。

交通部長陳世凱昨強調，已責成鐵道局調查，並要求高鐵會同出問題的裝置原廠，洽第三方單位共同釐清事故原因，督導高鐵公司全面檢討裝置更新及風險管控。

將投二千億 提前更新設備

高鐵公司董事長史哲表示，將全面檢視各項營運系統，如號誌、電力、車輛及軌道等，原訂資產年限為卅五年的系統，目前運轉已超過二十年，為了確保系統穩定，避免因設備老舊，影響營運的可靠度，評估投入超過二千億資本支出，「提前更新」重置關鍵設備，提升系統穩定及韌性。

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