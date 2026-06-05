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    為何找8中國人進桃機3航廈？鐵道局稱 安裝中國製建材怕出錯

    2026/06/05 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    機場捷運第三航廈車站工程模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運第三航廈車站工程模擬圖。（鐵道局提供）

    桃園機場第三航廈工地上週被爆出有八名中國籍人士進入管制區，恐有工安、機敏系統和資安疑慮。交通部鐵道局長楊正君昨日表示，機場捷運第三航廈站的站體天花板吸音內襯是中國原廠，怕安裝工序出錯，才找原廠人員來技術指導。

    鐵道局上月二十五日到二十九日期間，邀請八名中國籍技術人員短期入境協助。楊正君昨天赴立法院交通委員會備詢，他表示，所有人員進入台灣都經內政部移民署合法申請，主要目的是「商務履約」，進入工區皆完成人員登記。

    包商向中國下訂單

    楊正君表示，中國人員是擔任天花板跟吸音內襯安裝的技術指導，「鐵道局下包商把天花板一個材料，向中國下訂單，這部分符合採購法上的規定。」他指出，採購法禁止向中國採購資通訊或機密設備。

    鐵道局長稱符合採購法

    楊正君表示，天花板造型、還有裡面的內襯，要按原廠作業程序安裝，因此請中方技術人員現場指導，由台灣廠商做後續安裝，恐會產生工序或安裝錯誤問題。

    桃園機場第三航廈是我國國家級重大工程建設，由桃園機場公司負責，而三航廈工地在機場管制區內，外界擔心中國人士進入工地管制區，有工安、機敏系統和資安疑慮。

    鐵道局日前就已坦承，這八名中國技術人員是從第三航廈工地進入，再到地下的Ａ14車站工地，「確實有進入三航廈內」，但強調非涉機敏設備。

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