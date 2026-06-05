左營果貿公辦都更 闢建研教園區宿舍

副市長林欽榮（中）透過模型說明左營果貿公辦都更計畫內容。（記者王榮祥攝）

打造半導體人才空間 面積約2.48公頃 預期引資146億元

全台首座「國家重點領域校際研教園區」在左營，現有場域為研究教學，高雄市政府啟動果貿新村公辦都更案，為園區闢建專屬的學生宿舍，完善科技人才培育空間。

請繼續往下閱讀...

逾20家廠商參與 招商至9/30

配合南部半導體S廊帶，中央與高市府投入逾一三二億元，在左營蓮池潭旁的兩基地打造全台首座「國家重點領域校際研教園區」，整建及新建共十棟教研與產學大樓，邀請陽明交通大學、清華大學設高雄校區，引進頂尖研發與教學能量，培育半導體相關人才。

針對研教園區現有場域多為教學與研究用途，高雄市政府運用緊鄰研教園區與果貿新村的公有地，啟動果貿新村公辦都更案，透過公私合作活化土地，同時也為研教園區闢建專屬學生宿舍與活動中心，讓研教園區培訓空間更完善。

基地近台鐵、高鐵站 商圈和風景區

高市都發局說明，該基地涵蓋相連的兩塊地、面積共約二．四八公頃，靠近研教園區、左營舊城、台鐵新左營站與高鐵左營站、巨蛋商圈、美國學校、蓮池潭風景區，交通便利、生活機能強。

兩塊地中的果貿段二之九地號，被劃為研教園區C基地，將闢建教研園區第二會館及多功能活動中心，樓高約八到十樓、地下兩層，涵蓋停車場、活動中心及學生宿舍。

果貿段二地號 建4棟11到29層大樓

另塊果貿段二地號則可闢建四棟高度在十一到廿九層、地下四層的大樓，並規劃有八百多席停車位，完工後須回捐市府八十席車位。

高市都發局昨天舉辦高雄場說明會，由副市長林欽榮主持，逾廿家廠商參與，預期可引資約一四六億元，招商至九月卅日截止，預計十月評選出最優申請人，十一月簽約。

左營果貿公辦都更計畫將興建研教園區學生宿舍（圖中左側建築）在內的5棟建築。（都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法