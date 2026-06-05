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    首頁 > 生活

    議員促擴大「皮蛇」疫苗補助 屏縣已規劃

    2026/06/05 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣議員呼籲降低帶狀疱疹疫苗補助門檻。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員呼籲降低帶狀疱疹疫苗補助門檻。（記者葉永騫攝）

    打兩劑費用需1.8萬 對民眾是沉重負擔

    俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，引發的神經痛常讓患者痛不欲生，接種疫苗是唯一有效的預防方式，但兩劑疫苗的費用高達一萬八千元，對一般民眾是沉重負擔，縣議員黃明賢等人昨在縣議會質詢時表示，全國已有十六個縣市提供帶狀疱疹疫苗補助，屏東縣補助的限制太高，希望能降低補助門檻嘉惠更多民眾；縣府則表示已著手規劃。

    只編700萬預算 受惠人數有限

    黃明賢指出，縣府對「皮蛇」疫苗的補助今年只編列七百餘萬元預算，補助對象僅限「設籍本縣五十五歲以上原住民或六十五歲以上低收、中低收入戶且具病史者、重大傷病或免疫功能低下族群」，不僅年齡門檻偏高，資格限制也極為嚴格，實際受惠人數相當有限。

    對比其他縣市，桃園市、新竹市、竹北市、苗栗縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣等八個縣市已將補助年齡下調至五十歲，更有許多縣市採取部分補助，如補助一劑、定額減免等，而非僅鎖定弱勢或已罹病族群，這種做法既能減輕民眾負擔，又能有效提升接種意願，發揮預防最大效益。

    縣議員李世淦說，縣府應將補助年齡下修至五十歲，擴大補助對象至一般民眾，不應只限於低收、中低收入戶或已有病史者，預防勝於治療，與其等到民眾罹患帶狀疱疹、承受劇痛與醫療支出，不如從疫苗補助著手，才是更前瞻的作法。

    衛生局：配合中央政策實施

    縣府衛生局長張秀君表示，因為帶狀皰疹非流行性傳染病，不會群聚感染，所以不列為全面施打的疫苗，但今年中央已進行全面評估，縣府也已著手規劃，屆時將配合中央的政策實施，而目前縣府仍針對最需要的民眾進行施打。

    楊姓民眾說，皮蛇疫苗的費用很貴，很多人想打疫苗，但價格快二萬元，實在吃不消，如果政府能提供補助或者減免，會增加民眾施打意願，讓民眾免於皮蛇之苦。

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