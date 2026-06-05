為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭檢討河川區域線 將劃10.7公頃私有地還民

    2026/06/05 05:30 記者游明金／宜蘭報導

    5條河川試辦 蘇澳溪4公頃已劃出 其餘最快明年底全數完成

    宜蘭縣許多私人土地在省政府時期被劃入河川區域線內，但數十年來並未徵收使用，卻限制民眾使用權利。縣府盤點縣管河川區用地，選定蘇澳溪等五條河川試辦，確定無安全疑慮後，決定將十．七公頃私有地劃出河川區「還地於民」；目前已完成蘇澳溪四公頃土地作業，其餘四條河川最快明年底全數完成。

    省府時期劃入 數十年未徵收

    縣府水利資源處長李岳儒說，三十多年前省政府時期，河川區範圍都劃得非常大，很多私有地被劃入河川區無法作任何使用，且有些土地在被劃入前就蓋有房子，只能作從來（原本）之使用，河川區劃設是要保障人民安全，但這些房子不能申請增擴建，不能補強加固，遇有颱風豪雨來襲反而更危險。

    李岳儒接獲民眾陳情反映，開始針對縣管河川全面盤點，他發現，金面溪、福德坑溪、得子口溪、蘇澳溪與南澳溪的河川區，存在比較多的私有土地，而這些河川都已完成堤防興建，堤防外的用地已無安全顧慮，可考慮劃出河川區域線，解除不必要管制，這也是一種「還地於民」。

    經討論後，縣府選定金面溪等五條河川試辦，重新劃設河川區域線，將十．七公頃私有地劃出河川區域線外，其中蘇澳溪的四公頃已完成作業，其餘四條河川最快可於明年底全數完成。

    劃出河川區 房子可申請增擴建

    這些私有地劃出河川區後，原本用地可申請農業設施，原有房子可申請增擴建補強，讓地主與屋主權益更有保障；縣府表示，政府沒有錢辦理徵收，就要在兼顧安全的平衡點，讓民眾權益獲得最大保障，縣府在五條河川試辦完成後，會再接續討論是否擴及其他河川區域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播