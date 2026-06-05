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    首頁 > 生活

    前瞻補助 布袋義布橋抽水站7月完工

    2026/06/05 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    義布橋抽水站滯洪池可容納約1萬3千立方公尺滯洪量。 （記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站滯洪池可容納約1萬3千立方公尺滯洪量。 （記者林宜樟攝）

    為提升嘉義沿海低窪地區防洪韌性，降低豪雨及漲潮期間積淹水風險，嘉義縣政府爭取中央「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助，辦理義布橋抽水站治理工程及機電更新工程，總經費約九三五〇萬元，預計七月完工，可望改善布袋鎮東港里、江山里及永安里等低窪地區淹水問題。

    縣長翁章梁昨與布袋鎮長蔡瑋傑等視察抽水站治理工程；翁章梁說，嘉義沿海地區地勢低窪，長期受地層下陷及潮汐影響，縣府已在義竹鄉、布袋鎮投入約八十億元經費，逐步增加地方抗洪量能，義布橋抽水站完工後，可保障居民生活安全及穩定地方農漁業發展，縣府未來持續盤點沿海易淹水區域，透過「滯洪、抽排、分流」治理策略，降低極端氣候衝擊。

    縣府水利處表示，二〇一八年〇八二三豪雨期間，因為短延時強降雨超過排水系統負荷，加上外水高漲導致內水無法排出，造成布袋沿海地區大範圍積淹水災情，嚴重影響地方農田、道路、魚塭及居民生活。

    縣府推動改善工程，在龍宮排水支流溪墘排水右岸新建義布橋抽水站，設置一cms抽水機組兩組，進行滯洪前池護坡工程、水防道路改善、堤後排水溝改善及流入工與版橋改建等相關排水設施；抽水站設有滯洪池，蓄水面積約〇．三七公頃，可容納約一．三萬立方公尺滯洪量，有助於降低豪雨期間排水系統負荷。

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