東方白鸛幼鳥 命喪濁水溪風機下

東方白鸛幼鳥疑似遭風機的風扇擊中，斷成兩截、身首異處陳屍在農田中。（雲林麥仔簝文化協會提供）

一對瀕危稀珍東方白鸛在雲林濁水溪畔高壓電塔成功育雛，三隻小白鸛在上月十八日離巢，昨日傳來令人不捨消息，有一隻幼鳥疑似遭風機的風扇擊中，斷成兩截、身首異處陳屍在農田中，令許多鳥友及保育團體悲傷及不捨，呼籲相關單位能加強相關保育措施。

昨天一早五點多有農友發現一隻東方白鸛身首異處陳屍在彰化縣大城鄉萬安宮旁一處農田裡，雲林麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，她得知後趕到現場，發現一旁有一支風機，且從鳥體斷成兩截，研判應是遭風機打中。

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吳明宜表示，她把照片傳給專家初判是幼鳥，自從三隻幼鳥離巢後，協會每天關注牠們一家五口行蹤，這幾天親鳥與幼鳥都往西側飛行，昨天晚上有飛回鳥巢，七、八點有鳥友在萬和宮附近還有看見其蹤跡，推測可能是半夜遭風機打中。

吳明宜說，這幾天觀察到二寶已有一週體弱狀況，懷疑這隻遭風機打中的是二寶，目前鳥屍已交由雲林縣農業處，將由農業部生物多樣性研究所進一步檢測，鳥友們得知惡耗都很不捨，由於濁水溪出海口風機林立，對鳥類是很大的威脅，也希望相關單位能加強相關防護措施，避免意外再次發生。

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