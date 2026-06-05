劉建國、蔡岳儒、吳雅雯聯合競總 北港開幕

民進黨雲林縣長參選人劉建國、議員參選人蔡岳儒及北港鎮長參選人吳雅雯聯合競選總部昨天舉辦開幕茶會。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲縣長、議員、鎮長參選人 成立三合一服務處

年底九合一選舉十一月廿八日投票，民進黨雲林縣長參選人劉建國、議員參選人蔡岳儒及北港鎮長參選人吳雅雯聯合競選總部昨天舉辦開幕茶會，吸引許多支持者到場力挺。

請繼續往下閱讀...

三人的聯合競選總部位在北港民主路上，鄰近朝天宮，昨天開幕茶會有許多支持者到場，高喊當選，場面熱鬧。

劉︰提升醫療、雙技農業

即將代表民進黨參選雲林縣長的立委劉建國表示，近年來持續為雲林爭取重大建設，包括推動台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、促成國家高齡醫學暨健康福祉研究中心設立，以及改善濁水溪揚塵，未來除了持續強化醫療與長照服務外，也將推動結合科技與技術的「雙技農業」，提升農業競爭力與農民收益，讓雲林縣持續向前發展。

蔡︰推廣美食、打響觀光

尋求連任的縣議員蔡岳儒說，除了持續關注地方建設與民生議題外，也透過「北港美食大補帖」短影音推廣在地美食與特色文化，希望提升北港觀光能見度與品牌影響力，另也會持續關懷弱勢族群。

吳︰打造幸福快樂的北港

吳雅雯指出，卅多年前因緣際會到北港，從護理師到進入社區及參與社會公益活動，因為一份服務的初心、想繼續扶持更多鄉親，決定接受民進黨徵召參選北港鎮長，她會帶著專業與熱忱與大家打造幸福、健康、平安、快樂的北港。

前立委蘇治芬表示，今年的選舉要認真選，懇請大家支持民進黨候選人，讓北港的天空「青青水水」再創北港奇蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法