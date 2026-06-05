台史博分享「尪姨笑話」 明新化登場

台史博「台灣音聲100年」知音分享會6日將首度下鄉，於新化武德殿舉辦。（記者劉婉君攝）

國立台灣歷史博物館「台灣音聲一〇〇年」網站，目前典藏超過一八〇〇首唱片聲音資料，包括歌曲、戲劇、說話類唱片等。館方相當受歡迎的常態活動「知音分享會」，六日將首度下鄉，移師至新化武德殿，與民眾分享《尪姨笑話》等四首唱片解讀的研究成果，帶民眾了解台灣早期的「答喙鼓（鬥嘴或爭辯，台語相聲）」及當時的流行語。

台史博自二〇一八年起，幾乎每個月都會在館內舉辦「知音分享會」，以不同主題，如節慶燈謎、歌仔戲等，分享解讀典藏聲音資料的成果，反應相當熱烈，台史博副研究員黃裕元表示，六日下午將在新化登場的「台語曲盤錄音交流會」，包括留聲機體驗，以及分享《尪姨笑話》、《樵牧閑話》、《老新娘》、《了然答》等日本時代的唱片解讀成果，知道當時的人如何「答喙鼓」，那個時代的流行語又都在笑什麼？現場約可容約三、四十人，免費參加，自由入座。

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黃裕元說，此次分享的錄音資料，主要是戲劇、講話類，距今約有八、九十年，希望年長者聽了，可以分享早期的生活記憶，甚至幫忙解讀；年輕一輩聽了，則可以了解台灣早期的娛樂文化，並從戲劇中的對話、語調或音樂中，認識過去的社會、文化現象。

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