台南電動車充電站 今增19處40席

西港市場南側停車場新增充電車格。（南市交通局提供）

8格快充、32格慢充 涵蓋下營、安定等12個行政區

南市積極打造友善電動車使用環境，向中央爭取二．五億元經費，在全市三十七區建置公共充電設施，交通局長王銘德指出，第八批充電站將於今日正式上線，分布在十二個行政區共十九處場域，新增八席快充格位及三十二席慢充格位。

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已啟用103處190席 使用近6千次

目前規劃的二〇二處站點已全數完工，將待台電完成供電作業後陸續啟用，持續完善電動車充電服務網絡，從使用情況來看，充電榜首不在市區，官田衛生所累計使用三二九次居冠。王銘德表示，目前全市已啟用一〇三處充電站，提供四十二席快充格位及一四八席慢充格位。自去年五月陸續上線營運以來，累積使用次數已接近六千次，總充電量突破十二萬度電，顯示電動車充電需求持續成長。

官田衛生所站充電329次 居榜首

今日啟用的快充站設於下營區中山路二段「停一」停車場、安定區港口段停車場、西港市場南側停車場、鹽水區月津路與治水路停車場等地，各提供二席快充服務，其餘慢充站則分布於仁德、安平、安南、新市、新化、山上、柳營及歸仁等區，方便民眾於日常停車時同步補充電力，其中，山上區公所設置為「充電優先格位」，其餘十八處則為「電動汽車充電專用格位」。

交通局提醒，民眾停車時務必留意現場標誌與告示牌，若非充電中的電動車占用「充電專用停車位」，經通報舉發後，可依《停車場法》裁處一二〇〇元罰鍰，以維護充電車主權益。

單一費率 已調整為尖離峰費率

交通局也說，為確保南市公有停車場充電服務訂價合宜，要求業者若實施尖離峰定價，其尖峰時段費率不得超過每度十四元、離峰時段則不得超過每度十元。營運團隊自今年六月一日起已將充電服務費由單一費率調整為尖離峰費率，若以「電小二」APP啟用充電服務，則快充尖峰時段（平日下午四時至十時）每度十一元、離峰時段每度八元，慢充尖峰時段（平日下午四時至十時）每度九元、離峰時段每度七元；若以線下方式啟用充電服務，快充全時段每度十元，慢充全時段每度九元，後續將不定期規劃行銷優惠方案。

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