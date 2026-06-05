《彰化縣長選戰》邱建富將參選 陳素月強調提名合乎正當性

爭取民進黨彰化縣長提名未果的前彰化市長邱建富，昨天宣布他將於下星期退出民進黨，以無黨身分參選彰化縣長，他有把握勝選，才會決定離開已加入三十九年的民進黨；民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月表示，尊重邱的決定，也請他審慎考慮，避免一世英名毀於一旦。

陳素月強調，民主國家的選舉，選票都是在鄉親的手上，當初她參選初選，黨中央也是採用民調的「類初選」來提名，在提名後她也走訪其他三位參選人，她的提名合乎正當性。

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陳素月表示，彰化縣作為台灣第七大的行政區，僅次於六都，但是人口一再流失，面對鄰居台中市的磁吸效應，許多彰化人都覺得彰化沒進步，她在國會主要都在交通委員會，她當選縣長之後，將全力推動交通建設，讓彰化加速發展。

邱建富指出，他昨天已拍好年輕人最愛的韓式形象照，為了證明他是玩真的，他下星期就要掛上全新、沒有黨徽的看板，也會宣布退出民進黨，他有把握勝選才參選，他絕對不是「背骨」。

由於前立委蔡壁如也是掛上看板又宣布不選，邱建富強調，兩者完全不同，蔡壁如是形勢比人強，既未經營地方，民調也輸給魏平政，他則是不一樣，他有基層的實力，有信心打贏選戰。

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