罕病黃韻慈獲總統教育獎 許淑華助圓出國夢

南投縣長許淑華（左）接見總統教育獎得主黃韻慈（中）與張譯今（右）。（記者張協昇攝）

南投縣新民國小黃韻慈同學罹患罕見疾病，但她不畏病痛打擊，樂觀努力學習，還擔任紅十字會志工，榮獲今年總統教育獎。由於黃韻慈身體功能逐漸退化，她最大的願望，就是希望自己還能走路時，可以坐飛機去看看外面的世界，縣長許淑華四日接見黃韻慈後相當感動，將自掏腰包送黃韻慈與媽媽到日本旅遊，為她圓夢。

草屯商工張譯今也獲獎

許淑華昨接見縣內兩位二〇二六年總統教育獎得獎學生，包括草屯商工張譯今及新民國小黃韻慈，並頒發禮券鼓勵。其中黃韻慈來自單親家庭，與媽媽相依為命，三歲確診為智能不足與頑固型癲癇，癲癇幾乎天天發作，展開漫長的復健與治療。

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二〇二〇年黃韻慈更確診罹患罕見疾病懷特薩頓症候群，這種疾病影響神經系統與身體發展，讓她必須面對肌力不足、平衡不佳、情緒不穩與腳部變形等多重身體病痛，經常得緊急送醫、甚至手術。

但黃韻慈不畏長期病痛折磨，仍樂觀努力學習，參加罕見疾病打擊樂團、合唱團及繪畫等課程，還利用假日到紅十字會擔任志工，她說，如果有一天無法行走，希望能成為一位街頭藝人，用音樂與笑容帶給大家歡樂。

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