為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    旱害擴大 南投全縣林地竹筍納現金救助

    2026/06/05 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣林地竹筍旱害減產，繼竹山、鹿谷地區辦理現金救助後，現在公告全縣林地也適用，受理至6月16日。（南投縣府提供）

    南投縣林地竹筍旱害減產，繼竹山、鹿谷地區辦理現金救助後，現在公告全縣林地也適用，受理至6月16日。（南投縣府提供）

    南投縣今年因旱害嚴重，導致在林業用地的孟宗竹筍減產六至八成，農業部為此針對南投縣林地竹筍農損，公告辦理現金救助，每公頃補助四萬一千元，開放受理申請至六月十六日，民眾可把握時間。

    每公頃補助4.1萬元

    筍農表示，去年縣內許多竹林因颱風侵襲受損，加上今年初鮮少降雨，導致竹筍生長不佳，不僅量少，筍子的個頭也變小，以前一甲地可採五、六百公斤，現在只剩一百多公斤，產量約減七成，對筍農收入造成嚴重衝擊，各地筍農因而爭相爭取農損補助，盼能減少損失。

    南投縣政府表示，今年初的旱害，在竹山鎮、鹿谷鄉的農牧用地先傳出竹筍減產災情，每四平方公尺內僅長出一、二支筍子，受損情況達六成以上，遠遠超過農損廿％的補助門檻，經地方、中央會勘後，已在四月下旬公告現金救助。

    受理至6月16日

    惟後來許多竹山、鹿谷的農民陸續反映，當地的林業用地竹筍也同樣因乾旱出現農損，之後縣府與林保署等單位會勘後，確認災損達廿％，也在四月底、五月初獲農業部公告辦理現金救助。

    縣府也說，由於三月乾旱的影響持續擴大，導致縣內其他鄉鎮林地也有遲發性竹筍減產，出現新芽萌發不良、生長遲緩情形，減產達六至八成，農業部因此在本月二日，公告竹山、鹿谷以外的鄉鎮，開放全縣林業用地竹筍現金救助，每公頃補助四萬一千元，受理至六月十六日。

    符合資格的農民，應攜帶身分證、土地所有權狀等資料，向當地公所提出申請，若是承租土地則須檢附租賃契約書，以利審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播