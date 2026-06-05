旱害擴大 南投全縣林地竹筍納現金救助

南投縣林地竹筍旱害減產，繼竹山、鹿谷地區辦理現金救助後，現在公告全縣林地也適用，受理至6月16日。（南投縣府提供）

南投縣今年因旱害嚴重，導致在林業用地的孟宗竹筍減產六至八成，農業部為此針對南投縣林地竹筍農損，公告辦理現金救助，每公頃補助四萬一千元，開放受理申請至六月十六日，民眾可把握時間。

每公頃補助4.1萬元

筍農表示，去年縣內許多竹林因颱風侵襲受損，加上今年初鮮少降雨，導致竹筍生長不佳，不僅量少，筍子的個頭也變小，以前一甲地可採五、六百公斤，現在只剩一百多公斤，產量約減七成，對筍農收入造成嚴重衝擊，各地筍農因而爭相爭取農損補助，盼能減少損失。

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南投縣政府表示，今年初的旱害，在竹山鎮、鹿谷鄉的農牧用地先傳出竹筍減產災情，每四平方公尺內僅長出一、二支筍子，受損情況達六成以上，遠遠超過農損廿％的補助門檻，經地方、中央會勘後，已在四月下旬公告現金救助。

受理至6月16日

惟後來許多竹山、鹿谷的農民陸續反映，當地的林業用地竹筍也同樣因乾旱出現農損，之後縣府與林保署等單位會勘後，確認災損達廿％，也在四月底、五月初獲農業部公告辦理現金救助。

縣府也說，由於三月乾旱的影響持續擴大，導致縣內其他鄉鎮林地也有遲發性竹筍減產，出現新芽萌發不良、生長遲緩情形，減產達六至八成，農業部因此在本月二日，公告竹山、鹿谷以外的鄉鎮，開放全縣林業用地竹筍現金救助，每公頃補助四萬一千元，受理至六月十六日。

符合資格的農民，應攜帶身分證、土地所有權狀等資料，向當地公所提出申請，若是承租土地則須檢附租賃契約書，以利審查。

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