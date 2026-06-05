中捷連兩天故障 都在通勤尖峰

中捷綠線前天上午發生異常列車停駛，昨晚又異常，民眾在月台等候。 （台中市議員謝志忠提供）

中捷綠線前天上午七點二十三分才發生異常，沒想到昨晚六點四十四分下班尖峰時間又發生異常，直到晚上七點二十六分才恢復正常，接連兩天列車故障，讓民眾非常不滿，市議員謝志忠表示，他再度接獲民眾陳情，不解中捷綠線到底怎麼了？

中捷公司表示，對於造成旅客通勤的不便，中捷公司致上最深的歉意，並提醒昨天受影響的旅客可於七天內辦理退費；中捷公司指出，昨晚六時四十四分，台中捷運水安宮站至南屯站間發生號誌異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，當時一列車於六點四十五分停滯於文心森林公園站站外，經迅速動員處理，站長於六點四十九分登車手動駕駛該列車進站，隨後以慢速運轉仍持續營運，僅造成旅客時間延誤。晚上七點二十六分維修人員完成檢修後，全線逐步恢復正常運轉。

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中捷前天上午才因發生號誌智慧型輸入輸出（SMIO）卡板異常狀況，造成全線列車行駛延誤，豈料修復一天後，又在昨晚六點四十四分左右出狀況，列車又不能動，此時正是下班、下課時間，月台上一堆人在等車，雖在晚上七點二十六分左右修復，但為何異常，中捷公司也將盡速查明原因加以改善。

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