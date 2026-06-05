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    首頁 > 生活

    60年豐原魚市場走入歷史 精華地招標

    2026/06/05 05:30 記者歐素美／台中報導
    豐原魚市場走入歷史，台中市財政局公告招標，將拆除並設定地上權50年。（記者歐素美攝）

    豐原魚市場走入歷史，台中市財政局公告招標，將拆除並設定地上權50年。（記者歐素美攝）

    距離豐原高商僅約200公尺 420坪屬第3種住宅區 可望多元開發

    台中市豐原區圓環東路的魚市場，具有六十年以上歷史，因未能配合法規轉型公司，豐原區公所於二〇二四年完成清算結束營業，因建物逾五十年歷史，經台中市文化資產處文資審議不具保存價值而報廢，台中市財政局公告原址用地招標設定地上權，訂於六月廿四日開標，未來可望拆除後多元開發，豐原魚市場也將走入歷史。

    設定地上權 存續期間為50年

    豐原區公所表示，豐原魚市場用地於一九六三年取得，當時由區公所前身「豐原鎮公所」經營，早期許多承銷商在當地批發魚貨，再拿到對面的果菜市場或豐原第一市場販售；一九八七年配合市場交易法施行，魚市場需改為公司制，但魚販與公所等條件談不攏，隨即由公所進行清算，但仍有少數攤商不願離開，持續在當地營業。

    不具文資保存價值 未來將拆除

    縣市合併後，台中市農業局介入積極循法律途徑處理，終於在二〇二四年一月完成清算，結束營運；財政局為了促進市有土地有效利用並活絡地方經濟發展，因魚市場建築逾五十年歷史，經文資處文資審議未具保存價值而報廢，去年底公告市有非公用地土地招標設定地上權，原本有曲棍球廠商得標，將作為研發基地，結果因該公司設籍於國外，不符合規定而廢標。

    財政局於今年五月初再次公告招標，豐原魚市場舊址面積約四二〇坪，屬第三種住宅區，權利金底價為三九三四萬九五〇元，預計六月廿四日開標，地上權存續期間為五十年，將審查投標人資格後，以投標權利金最高者得標，得標後將辦理拆除。

    豐原果菜市場舊址後方空地也招標

    除了豐原魚市場，對面的豐原果菜市場舊址後方面積約一〇一七坪的空地，屬第二種住宅區，同樣公告市有非公用地土地招標設定地上權，權利金底價為八一七二萬一〇二〇元，地上權存續期間也是五十年，也將於六月廿四日開標。

    這兩塊土地距離豐原高商僅約二百公尺，堪稱豐原區少有的精華地，且地形完整、區位良好，得標人得依都市計畫及相關法令進行多元開發，地方人士皆盼未來能好好開發利用，促進地方經濟，使得其發展備受關注。

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