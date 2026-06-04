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    首頁 > 生活

    漫遊阿里山 品味冠軍咖啡賞山景

    2026/06/04 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「璟隆咖啡莊園」擁有絕佳山景視野與雲海景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

    「璟隆咖啡莊園」擁有絕佳山景視野與雲海景觀。（嘉義縣文化觀光局提供）

    端午連假及暑假旅遊旺季將至，嘉義縣文化觀光局規劃「沿著咖啡香漫遊阿里山」行程，邀請遊客走訪冠軍級咖啡莊園、部落秘境咖啡館及坐擁「山景第一排」的五大山林秘境咖啡館，來一趟深度旅遊。

    縣府推5大秘境咖啡館

    「七彩琉璃咖啡莊園」二〇二五年以蜜處理藝伎咖啡獲得台灣COE（卓越盃）第一名，園區隱身山林間，以橫斷面木牆打造出與自然共生的質感空間，尋香而來的遊客眾多，建議預約以免向隅。人氣秘境「阿將的家23咖啡館」，以鄒族部落石頭屋聞名，營造出宛如魔戒電影場景般的魔幻氛圍；當山間雲霧與裊裊炊煙升起，彷彿走進童話世界。

    「鄒築園」則是「阿里山冠軍咖啡」代表性之一，空間融合文青美學與壯麗山景，吸引國內外旅客在靜謐氛圍中，悠閒消磨午後時光。

    「仙井咖啡館」空間寬敞明亮，特設的山景座位區視野遼闊，讓遊客飽覽阿里山絕美風光及品嚐醇厚咖啡香。「璟隆咖啡莊園」鄰近二延平步道，擁有絕佳山景視野與雲海景觀，可從不同角度欣賞山巒景致。晴朗時遠望層層山景，雲霧升起時則宛如置身仙境，成為許多人上山放鬆療癒的口袋名單。

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