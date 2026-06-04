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    首頁 > 生活

    愛文芒果拚外銷 玉井蒸熱廠日出貨逾20噸

    2026/06/04 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    愛文芒果進入產季，玉井蒸熱廠全面啟動，搶攻外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    愛文芒果進入產季，玉井蒸熱廠全面啟動，搶攻外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    目前南韓佔7成最多 月底前享關稅優惠 日本訂單預計本月中後漸增

    台南芒果今年收成增加，市府強化外銷推廣的力道，全面啟動愛文蒸熱處理作業，玉井廠每天出貨超過廿公噸，目前以南韓為最大宗，佔約七成，深受歡迎的日本市場，則預期本月上旬後訂單會陸續湧入。

    南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，玉井廠五月中旬提前啟動愛文芒果的蒸熱出口檢疫後，累計已供應貿易商上百公噸，近來每天三條作業線全開，甚至晚上加班趕貨，努力提升處理量能，以消化客戶訂單。

    業者盼協調延長關稅優惠

    玉井蒸熱廠現階段的外銷供貨以南韓通路為主，余清永分析，本月底前輸出至當地仍享關稅優惠，有利上架通路的價格競爭，貿易商持續搶進；先前已空運到紐西蘭的愛文芒果，雖然僅三公噸，但市場口碑極佳，已開始追加訂單。

    余清永強調，今年芒果產量增加逾兩成，希望政府能與南韓官方協調，延長關稅優惠，有助於拓展外銷，紓解賣壓；台灣愛文品質夠好，只要通路順暢，一定可以在海外市場立足。至於日本線，因應當地中元節的送禮需求，訂單將逐漸增加，後勢可期。目前蒸熱廠工作團隊已擴充至四十五人。

    余清永指出，送來蒸熱處理的愛文都精挑細選過，平均單顆重量逾三百五十公克，嚴格分級把關，目前收購價格平穩，南瀛農產今年也將以外銷果品質，供應國內市場需求，透過宅配服務，擴大搶攻伴手禮商機。

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