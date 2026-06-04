斥資1.1億 竹縣都會區原民文化園區動土

園區設計融合原住民文化，圖為完工模擬圖。（竹縣府提供）

新竹縣竹北、湖口及新豐等地都會區原住民族群多達一萬人，縣府在原民會補助下，投入總計一．一億元經費規劃興建「新竹縣都會區原住民文化園區」，昨天開工動土， 預計明年底完工，建築外觀設計融合原住民文化，屆時可望成為西海岸新地標。

昨天動土儀式上，縣長楊文科表示，期望園區完工後成為原住民族聚會、舉辦傳統祭儀與慶典活動的場所，吸引不分族群齊聚一堂。

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縣府表示，新竹縣都會區原住民文化園區計畫總經費約一．一億元，其中原民會補助四十五％，其餘由縣府自籌。基地坐落於竹北市舊港段新港小段，面積約一．六九公頃，將興建文化聚會所、天幕廣場與親子遊憩區等。

在外觀設計上，園區入口意象匯聚泰雅族「祖靈之眼」、賽夏族「雷女紋」與阿美族「八角星」三大代表圖騰向內環抱，象徵多元族群文化的相互包容與接納。親子遊憩區高十六公尺的遊戲塔，以傳統捕魚工具「魚筌」為造型靈感；文化聚會所的屋頂及局部裝飾，巧妙融入原民常見的三角幾何圖形，處處展現豐富的文化底蘊。

「新竹縣都會區原住民文化園區」，昨開工動土。（記者廖雪茹攝）

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